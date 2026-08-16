أرسنال يهز شباك سيتي بأسرع هدف في الدرع الخيرية منذ 58 عاماً

هز فريق أرسنال شباك منافسه مانشستر سيتي بهدف مبكر للغاية في مباراة الدرع الخيرية التي تقام في مدينة كارديف، الأحد.

وسجل أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي هدفه المبكر بعد مرور 23 ثانية فقط ليهز شباك السيتي بطل كأس الاتحاد بهدف سجله المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري مستفيداً من بينية رائعة لزميله لويس سكيلي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هدف كالافيوري يبقى أول هدف في مباراة الدرع الخيرية يسجل في الدقيقة الأولى منذ هدف بوبي أوين لاعب مانشستر سيتي في شباك وست بروميتش ألبيون عام 1968.

وأشارت أيضا إلى أن اللاعب الإيطالي الدولي سجل 5 أهداف بقميص أرسنال منها هدفين في شباك مانشستر سيتي.

يذكر أن أرسنال يحل ثانيا في قائمة الأكثر تتويجا بكأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقبا خلف مانشستر يونايتد بـ 21 لقبا، بينما توج مانشستر سيتي بالدرع الخيرية 7 مرات.