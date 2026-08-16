فيكتور أوسيمين يرد بكلمة واحدة على عرض أرسنال





كشفت مصادر متطابقة عن تحول غريب في مسار مفاوضات أرسنال، وغلطة سراي التركي الخاصة بانتقال البرازيلي مارتينيلي.

ففي الوقت الذي أيقن فيها النادي التركي أن المهاجم البرازيلي في الطريق إلى صفوفه بعد أن رفع عرضه إلى أرسنال إلى 40 مليون إسترليني ، تفاجأ النادي التركي بأن اللاعب البرازيلي رفض الانتقال إلى صفوفه وهي المفاجأة الأولى في المفاوضات التي جرت بين الناديين، حيث كان النادي التركي على قناعة بأنه تلقى إشارات إيجابية من وكلاء مارتينيلي قبل البداية في المفاوضات، لكن يبدو أن الأمور تغيرت سريعاً خلال المفاوضات التي كان النادي التركي يسعى خلالها لضم غابرييل مارتينيلي وإيثان نوانيري أيضاً.

وأضافت المصادر: قبل أن يغادر ممثلو الناديين مقر المفاوضات تقدم أرسنال باستفسار عن وضعية النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم غلطة سراي، ويبدو أن مفاوضي أرسنال كانوا يخططون لطلب المهاجم النيجيري مع دفع مبلغ، إضافة إلى انتقال مارتينيلي، ولكن عدم رغبة الأخير في الانتقال إلى غلطة سراي دفعت مفاوضي أرسنال إلى تقديم عرض مالي مباشر وصل حسب مصادر مقربة من النادي الإنجليزي إلى 60 مليون إسترليني.

ولم يكن أوسيمين الخيار الأول لأرسنال مع بداية الانتقالات الصيفية، حيث كان النادي يخطط للتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور من ريال مدريد وجوليان الفاريز من أتلتيكو مدريد، ولكن يبدو أن الأمور جرت إلى غير ما يشتهي أرتيتا، حيث مدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد، ويتمسك الفاريز بالانتقال إلى برشلونة، وصرح بعدم رغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، ليبدأ أرسنال في البحث عن خيارات أخرى، ويظهر اسم أوسيمين على راس قائمة الخيارات البديلة.

المهاجم النيجيري البالغ من العمر 27 عاماً يملك سجلاً مميزاً جداً، حيث سجل 61 هدفاً خلال 75 مباراة مع غلطة سراي، آخرها ثنائية في افتتاح الدوري، كما سجل 35 هدفاً في 51 مباراة مع منتخب بلاده، وسجل 76 هدفاً خلال 113 مباراة لعبها مع الفريق الإيطالي في جميع المسابقات قبل الانتقال إلى غلطة سراي، ومن بينها 65 هدفاً في 108 مباريات في الدوري الإيطالي.

ورد المهاجم النيجيري على عرض أرسنال بكلمة واحدة «سنرى المستقبل»، وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أنه خلال موسم الانتقالات دائماً هنالك العديد من الشائعات، لا ألتفت لها، أركز على عملي وسنرى ما سيحدث في المستقبل.

عقبتان

ولا يبدو أن طريق أرسنال للحصول على المهاجم النيجيري سيكون سهلاً حيث تظهر عقبتان في وجه النادي اللندني، الأولى هي راتب النيجيري الذي يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني مع غلطة - مع الإضافات - مع إشكالية جديدة هي دخول توتنهام غريم أرسنال على خط الصفقة بعد أن أكدت مصادر مقربة من «ديوك لندن» إلى أن النادي على استعداد لدفع 80 مليون إسترليني للتعاقد مع المهاجم النيجيري.

وكشفت مصادر متطابقة عن أن أرسنال لا يمنع في إدخال السويدي فيكتور جيوكيريس في صفقة انتقال أوسيمين، حيث كان جزءاً من الصفقة المرتقبة مع أتلتيكو لانتقال الفاريز قبل أن يبدأ أرسنال في البحث عن خيارات أخرى.