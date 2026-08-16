مهاجم ينهي 4 سنوات من مخاصمة الشباك بطريقة مذهلة (فيديو)

انتظر لسنوات وسنوات، وكاد أن ينتظر أكثر، ولكنه في النهاية عرف الطريق إلى معانقة الشباك، وفي الوقت القاتل.

هي طريقة مذهلة بالفعل تلك التي عاد بها الدومينيكاني ماريانو دياز إلى التسجيل بعد فترة طويلة ليس فقط على المهاجم، بل على أي لاعب كرة قدم اعتاد الوصول إلى شباك المنافسين.

فقد استغرق مهاجم الفيش الإسباني 4 سنوات حتى يعود مرة أخرى إلى التسجيل.

كان الهدف الأخير لدياز مع فريقه السابق ريال مدريد عندما سجل في 15 مايو 2022 أمام قادش في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1 - 1، ومنذ ذلك اليوم لم يتمكن مهاجم الفيش من التسجيل، حيث غادر ريال مدريد في الموسم التالي منضماً إلى إشبيلية الذي لعب معه موسماً من غير أن يصل إلى شباك المنافسين، انتقل بعده إلى الفيش الذي يمضي معه موسمه الثاني، حيث أمضى الموسم الأول أيضاً من غير الوصول إلى شباك المنافسين.

وجاءت الفرصة أمام المهاجم الدومينيكاني في المباراة الأولى من الموسم الجديد للدوري الإسباني، عندما حل بديلاً في الشوط الثاني أمام خيتافي، وكانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل 0 - 0، لينجح في صناعة الهدف الأول لفريقه، إلا أن فرحته لم تكتمل هو شخصياً إلا مع بداية الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد من الشوط الثاني، حيث تمكن أخيراً من الوصول إلى الشباك، بعد أن سجل هدفاً رائعاً جداً في شباك خيتافي أمن به فوز فريقه الذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث بعد ذلك وأيضاً من صنع دياز، ليعود المهاجم بقوة خاطفاً الأضواء بتمريرتين حاسمتين، وهدف طال انتظاره.