بعد ظهوره الأول في الدوري التركي .. ماذا قالت الصحافة عن محمد صلاح

أفردت الصحافة التركية مساحة واسعة للظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي خلال تغطيتها لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور التي انتهت بالتعادل 1 - 1، وشهدت الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح الذي حل بديلاً في الشوط الثاني من اللقاء.

وتعددت الآراء في الصحافة التركية وفي وكالة الأناضول للأنباء التي اهتمت هي الأخرى بالحدث ولكنها في النهاية جميها كانت تشير إلى آراء إيجابية تصب في مصلحة النجم المصري.

وقالت صحيفة فاناتيك: «دخل نجم عالمي إلى الملعب»، بينما قالت وكالة الأناضول: «تحرك بشكل كبير في الدقائق الأخيرة للمباراة، وأن أفضل فرص طرابزون سبور جاءت من قدم اللاعب المصري عبر ركلة حرة خطيرة كادت أن تهدي الفريق الانتصار».

أمام فوتوسبور فكتبت: «لقد أظهر فعالية واضحة خصوصاً في المواجهات الفردية، والتحرك بالكرة، كما اشعل الحماس الذي أظهر مشاعر الجهاز الفني، لقد تحمل المسؤولية بشكل ممتاز، وبرز بالفرص التي صنعها لبقية لاعبي الفريق في منطقة جزاء قاسم باشا»، واختتمت: «على الرغم من بعض القصور البدني إلا أن المؤكد أن صلاح سيكون واحداً من أكثر لاعبي طرابزون سبور هجومياً وفي تسجيل الأهداف».