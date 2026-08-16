طرابزون يكتفي بالتعادل في أول ظهور لصلاح

​خاض النجم المصري محمد صلاح أول مباراة رسمية في ​مشواره مع طرابزون سبور السبت، بعدما دخل الملعب كبديل في التعادل 1-1 مع قاسم باشا الذي عاد من تأخره بهدف واحد ليفرض التعادل ⁠في بداية مشوار الفريقين بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم طرابزون سبور في الشوط الأول بهدف سجله نواه ‌سافيولو، قبل أن يدرك أدريان بنيديتشاك التعادل لقاسم باشا من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

ودخل صلاح، الذي انضم إلى طرابزون ‌سبور في صفقة انتقال مجانية بعد تسعة مواسم قضاها ‌مع ليفربول الإنجليزي، إلى الملعب في الدقيقة 58، بعد ​وقت قصير ‌من ​تسجيل قاسم باشا لهدف ⁠التعادل. وساعد المهاجم المصري، الذي لعب في الجناح الأيمن، في صنع العديد من الفرص ​للفريق ⁠الزائر، ⁠لكن طرابزون سبور لم يتمكن من تسجيل هدف الفوز.

وقال فاتح تيكي، مدرب طرابزون ⁠سبور "إنها بداية حزينة اليوم. كان علينا الفوز بهذه المباراة، لكننا لم ننجح في ذلك. يوم الخميس مهم للغاية، سنخوض مباراة في أوروبا، والمنافس أفضل منا ‌بكثير".

وسيواجه طرابزون سبور، الذي احتل المركز الثالث في ​الدوري التركي الممتاز الموسم الماضي وفاز بكأس تركيا، فريق فرينسفاروش المجري في الملحق المؤهل إلى الدوري الأوروبي يوم 20 ​أغسطس