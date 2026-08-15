حيرة في بايرن بعد سقوط مفاجئ لموسيالا





طغى حادث وقع مع جمال موسيالا على فوز بايرن ميونخ الودي على لايبزيج بنتيجة 3 / 1 السبت.

سقط صانع الألعاب الألماني، الذي تعرض لكسر في ساقه في يوليو 2025 ويعاني منذ ذلك الحين لاستعادة لياقته البدنية الكاملة، فجأةً على أرض الملعب في وقت متأخر من المباراة. واستدعى زملاؤه الأطباء على الفور، وتم إحضار نقالة.

في أجواءٍ صامتة في ملعب أليانز أرينا، علت أصوات التصفيق بعد خروج موسيالا من الملعب ماشياً على قدميه، رغم أنه بدا عليه الذهول.

وكان بايرن قد احتفل في وقت سابق بالظهور الأول للمهاجم الجديد إسماعيل الصيباري، وبأول هدف للمدافع الجديد ناثانيال براون.