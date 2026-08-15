محمد صلاح بديلاً في ظهوره الأول مع طرابزون

يجلس محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر على مقاعد البدلاء في ظهوره الأول مع فريقه طرابزون سبور، خلال مواجهة قاسم باشا، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، السبت.

قرر فاتح تقي مدرب طرابزون وضع صلاح على مقاعد البدلاء بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق التركي بصفقة انتقال حر قادماً من ليفربول الإنجليزي.

ورحل صلاح عن صفوف ليفربول بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي، ليسدل الستار على مسيرة لامعة استمرت 9 أعوام، حقق خلالها العديد من الإنجازات مع الفريق الإنجليزي منها التتويج بلقب الدوري مرتين في 2020 و2025 إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في 2019.

كما فاز النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي مرتين، وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف أربع مرات بخلاف العديد من الأرقام القياسية.

وكشفت تقارير صحفية أن صلاح انضم لصفوف طرابزون سبور بعقد مدته موسمين، يحصل خلاله على راتب سنوي قيمته 20 مليون يورو بخلاف المكافآت المالية وحصة من مبيعات قمصان الفريق.

وبعد مواجهة قاسم باشا في انطلاقة الدوري التركي يستعد صلاح ورفاقه في طرابزون سبور لمواجهة قارية عند استضافة فرينكفاروزي المجري، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».