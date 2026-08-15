رسمياً .. سان جيرمان يعلن التعاقد مع فيران





أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، تعاقده مع فيران توريس، لاعب برشلونة الإسباني بعقد يمتد حتى 2031، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 9.

وبدأ توريس، المولود يوم 29 فبراير 2000، مسيرته بعمر سبعة أعوام في أكاديمية نادي بلنسية، ثم تدرج في الفريق، وأصبح أول لاعب مولود في القرن الـ21 يلعب في الدوري الإسباني، وكان ذلك أمام إيبار يوم 16 ديسمبر 2017.

وقضى ثلاثة مواسم مع النادي في الفترة من 2017 إلى 2020، وشهدت تلك الفترة خوض مباراته الأولى بدوري أبطال أوروبا.

ولعب توريس 97 مباراة مع بلنسية ، وترك انطباعاً دائماً بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية، حيث أصبح أصغر لاعب في تاريخ نادي بلنسية، بعمر 19 عاماً و324، يلعب 50 مباراة بالدوري، كما أنه كان أول لاعب ولد في القرن الـ21 يسجل هدفاً للنادي في دوري أبطال أوروبا. وتوج بأول ألقابه كلاعب محترف في 2019 عندما حصد لقب كأس ملك إسبانيا.

بعدها انتقل لفريق مانشستر سيتي في 2020 حيث شارك في 43 مباراة وسجل 16 هدفاً ومرر أربع تمريرات حاسمة.

وفي موسم 2021 / 2022 لعب النصف الأول مع مانشستر سيتي ثم انتقل إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية.

وخاض 207 مباريات مع برشلونة سجل خلالها 65 هدفاً بما في ذلك التسجيل في نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد في 2025.

وتوج توريس مع برشلونة بثلاثة ألقاب للدوري وبلقب لكأس ملك إسبانيا ولقبين لكأس السوبر الإسباني.