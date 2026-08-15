ثلاثي أرسنال جاهز لمباراة الدرع الخيرية





قال ميكيل أرتيتا إن لاعبي ​أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا ومارتن زوبيمندي أصبحوا جاهزين للمشاركة ‌في مباراة ​الدرع الخيرية الأحد أمام مانشستر سيتي بعد عودتهم إلى التدريبات عقب فترات راحة طويلة أعقبت كأس العالم لكرة القدم.

وانضم الثلاثي إلى الفريق وقد يشاركون في المباراة رغم غيابهم عن برنامج الإعداد للموسم الجديد.

وقال أرتيتا للصحفيين الجمعة: "سيكونون جاهزين؛ لقد تدربوا معنا اليوم (الجمعة) وسيتدربون غداً (السبت) وإذا ⁠كانوا في الحالة البدنية التي نتوقعها، فسيشاركون في المباراة".

وعانى ساكا من إصابة في وتر العرقوب في أواخر الموسم الماضي، بينما كشف رايس خلال كأس العالم عن معاناته من ألم عصبي مرتبط بعضلات الفخذ ‌الخلفية منذ ديسمبر قبل أن يعاني أيضاً من مشكلة في الركبة.

وأشار أرتيتا إلى أن فترة الراحة ساعدت كلا اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، ‌مضيفاً أن القائد مارتن أوديغارد جاهز لاستعادة مستواه بعد ‌موسم عانى فيه من الإصابات.

وقال أرتيتا (44 عاماً): "أرى شيئاً مختلفاً في ‌حالته (أوديغارد) ووضع بوكايو أيضاً. واجها بعض ‌المشكلات العام الماضي بالتأكيد ولم يتمكنا من تقديم المستوى الثابت الذي يعرفان أنهما قادران على تقديمه ​للفريق".

وأضاف "لذا هناك هامش كبير ‌وفجوة كبيرة أعتقد ​أن الفريق سيستفيد منها لأني أرى ⁠أن لديهم الرغبة".

وشارك أوديغارد على فترات متقطعة في الموسم الماضي بسبب إصابات متكررة في الركبة والعضلات والكتف إذ خاض 16 مباراة فقط أساسياً ​في الدوري الإنجليزي ⁠الممتاز. وكشف أرتيتا أيضاً ⁠عن المستجدات المتعلقة بالمدافع يورين تيمبر، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ حرمته من المشاركة في كأس العالم، قائلاً: إن اللاعب الهولندي يحرز تقدماً جيداً ⁠في برنامجه التأهيلي لكنه لا يزال بحاجة إلى أسابيع عدة للعودة. وقال أرتيتا: "حقق يورين تقدماً جيداً للغاية، وهو يتدرب على أرض الملعب". وأضاف "نكثف العمل حالياً من خلال خطوات محددة، لا سيما فيما يتعلق بحجم التدريبات والأحمال، وأعتقد أنه يسير في المسار الصحيح، لكن لا تزال أمامه ‌بضعة أسابيع". وتابع "نأمل أن يبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق في الأسبوع المقبل تقريباً، ثم سنرى ​كيف سيتطور أداؤه بعد ذلك". في غضون ذلك، لا يزال المدافع الفرنسي وليام ساليبا غائباً عن الملاعب بسبب تعرضه لإصابة في الظهر خلال مشاركته في كأس العالم. ويستهل أرسنال مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة كوفنتري سيتي ​في 21 أغسطس الجاري.