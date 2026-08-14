تحالف يضم بيزوس يستحوذ على حصة أقلية في ليفربول

قالت مجموعة (فينواي ​سبورتس غروب) المالكة لنادي ليفربول، ‌الجمعة، إن تحالفاً ​يضم جيف بيزوس مؤسس شركة أمارون توصل إلى اتفاق نهائي لشراء حصة أقلية في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال مصدر مطّلع إن الحصة تبلغ نحو الثلث. ⁠وستحتفظ مجموعة فينواي، التي استحوذت على ليفربول في عام 2010، بحصة الأغلبية والإدارة التنفيذية والنواحي التشغيلية للنادي.

ويقود التحالف، الذي يحمل اسم (1892 هولدينجز)، ‌أميت باتيا، الرئيس السابق لنادي كوينز بارك رينجرز، ويضم أيضاً صناديق أمانة عائلة ميتال وشركة (إي.إي كابيتال) وصندوق (كي ‌5 سبورتس) الذي يعد بيزوس المستثمر الرئيسي ‌فيه.

وقال مايك جوردون رئيس مجموعة فينواي سبورتس ‌في بيان «عندما درسنا هذه ‌الفرصة، بات جليا أن أميت والتحالف يتشاركان مع فلسفتنا طويلة الأجل ​وتقديرنا لما ‌يجعل ليفربول ​نادياً مميزاً».

وأضاف: «ستكمل خبرتهم ورؤيتهم الأساس ⁠القوي القائم بالفعل، ونتطلع إلى العمل معاً».

وسيصبح باتيا نائب الرئيس الجديد للنادي، وسينضم إلى مجلس الإدارة ​الموسع ⁠إلى جانب ⁠إيلين سافرين من (إي.إي كابيتال) وبرايان باوم من (كي 5 سبورتس). ووفقاً للمصدر، لن يشغل بيزوس مقعداً في ⁠مجلس الإدارة.

وقال باتيا «الترحيب بنا كشركاء في ناد بهذه المكانة يعد شرفا كبيراً».

وأضاف «نقدم على هذا الاستثمار لإيماننا العميق بنادي ليفربول وقيادته، ونتطلع إلى دعم نجاح النادي المستمر في السنوات القادمة».

وأنهى ليفربول، الذي ‌يتشارك الرقم القياسي بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 20 مرة، ​الموسم الماضي في المركز الخامس في الدوري الممتاز. ويبدأ مشواره في الموسم الجديد عندما يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في 23 أغسطس.