سان جيرمان منجم ذهب لبرشلونة





أصبح باريس سان جيرمان الفرنسي أحد أهم مصادر تمويل نادي برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ومع اقتراب الإعلان عن انضمام فيران توريس مقابل حوالي 50 مليون يورو، بلغ إجمالي ما أنفقه باريس سان جيرمان على ضم لاعبي برشلونة 333.65 مليون يورو منذ عام 2017.

ويعود الفضل في هذا المبلغ بشكل كبير إلى صفقة نيمار التاريخية التي بلغت 222 مليون يورو، والتي لا تزال الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومنذ صفقة نيمار، شهد مسار الانتقالات بين برشلونة وباريس سان جيرمان نشاطاً ملحوظاً. فقد انضم تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان مقابل حوالي 150 ألف يورو كتعويض تدريبي، ورافينيا مقابل 3.5 ملايين يورو، ثم ليونيل ميسي وأرناو تيناس في صفقات انتقال حر. بعد ذلك، دفع باريس سان جيرمان 50 مليون يورو لضم عثمان ديمبيلي، ثم 8 ملايين يورو لضم درو فرنانديز، قبل أن يعود هذا الصيف سعياً لضم فيران توريس.

وهكذا، على مدار تسع سنوات، اعتمد باريس سان جيرمان بانتظام على لاعبي برشلونة وأكاديمية الشباب، حتى وصل الآن إلى 333 مليون يورو المدفوع لبرشلونة.