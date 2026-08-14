ربع مليار في الانتظار.. بايرن يخطط لبيع 5 % من أسهمه

يخطط نادي بايرن ميونخ، أحد عمالقة كرة القدم الألمانية، لبيع أسهم في شركته المساهمة، ومن المتوقع أن يحصل في المقابل على حوالي 250 مليون يورو (289.2 مليون دولار)، حسبما ذكرت صحيفة «ميونخ ميركورت».

ووفقاً للتقرير، تخطط شركة «فيسمان» القابضة للاستحواذ على حصة 5% في الشركة، وهي حصة لا يزال بإمكان النادي البافاري بيعها بموجب نظامه الأساسي.

ووفقاً لصحيفة «بيلد»، فإن المشتري المحتمل ليس الشريك البلاتيني الحالي لبايرن، شركة «فيسمان كلايمت سوليوشنز»، بل مجموعة «فيسمان جينيريشنز». ويشغل رئيسها التنفيذي، ماكس فيسمان، عضوية المجلس الاستشاري الإداري للنادي منذ مطلع هذا العام.

وعند سؤاله عن التقرير خلال تقديم اللاعب الجديد إسماعيل الصيباري، قال ماكس إيبرل، عضو مجلس الإدارة للرياضة، إنه بعيد كل البعد عن ذلك حالياً. وأضاف أن مثل هذه المفاوضات تقع ضمن مسؤولية النادي الأم ورئيسه هربرت هاينر.

وتعد فيسمان شركة عريقة من ولاية هيسن، يعرفها العديد من عشاق الرياضة بشكل أساسي من خلال رعايتها لرياضات مثل البياثلون والتزلج على الجليد.