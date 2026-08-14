صلاح يبدأ رحلة طرابزون أمام قاسم باشا





حلّ النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة طرابزون سبور ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري التركي لكرة القدم، استعداداً لمواجهة قاسم باشا، غداً السبت.

واختار فاتح تقي، المدير الفني لفريق طرابزون سبور، 21 لاعباً للمباراة التي ستقام في ملعب «رجب طيب أردوغان» أمام قاسم باشا.

وشهدت القائمة وجود صلاح الذي غاب عن المباراة الودية الأخيرة للفريق أمام جوزتيبه، حيث جاءت بعد يومين فقط من إعلان النادي تعاقده مع صلاح.

وإلى جانب صلاح، ضمت قائمة طرابزون الحارس الكاميروني أندري أونانا، المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومدافع الجبل الأسود ستيفان سافيتش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي السابق وغيرهم.

وكان طرابزون سبور قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ليتأهل لخوض منافسات الدوري الأوروبي.