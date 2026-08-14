ماريسكا يتفادى الحديث عن مستقبل رودري





التزم إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، ​الصمت، الجمعة، بشأن مستقبل رودري لاعب الفريق، وسط تكنهات تربط لاعب ‌خط الوسط ​الإسباني بالانتقال إلى برشلونة، وقال: «كل شيء وارد» قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وتأتي حالة عدم اليقين في صباح اليوم التالي لانتشار صورة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو أنها لرودري وهو مسافر على متن رحلة طيران اقتصادية تابعة لشركة (رايان إير) من مدريد إلى ليفربول، إذ شوهد الفائز السابق بجائزة الكرة الذهبية وهو يحمل حقيبة ⁠صغيرة عليها اسمه وعلم منتخب بلاده ورقم قميصه.

وقال ماريسكا للصحفيين قبل مواجهة أرسنال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد، في مباراة درع المجتمع في كارديف: «أولا وقبل كل شيء، سبق أن قلنا إن فترة الانتقالات مفتوحة، ويمكننا شراء وبيع اللاعبين، فكل ‌شيء ممكن».

وأضاف: «رأيت رودري للتو في المبنى، وعانقته بحرارة، ويبدو في حالة جيدة، لذلك سنرى ما سيحدث».

وأكد ماريسكا أن الفائز بكأس العالم جاهز للعودة إلى التدريبات بعد خضوعه لعملية ‌جراحية في الظهر في نهاية يوليو تموز.

وعند سؤاله عما إذا ‌كان على علم بالتقارير التي تفيد بأن تشيلسي حدد اليوم الجمعة موعداً نهائياً ‌لتلقّي العروض للاعب خط الوسط الأرجنتيني ‌إنزو فرنانديز، وعما إذا كان ذلك يعني أن مانشستر سيتي سيقوم بأي صفقات خلال 24 ساعة المقبلة، ابتسم ​ماريسكا وقال إن فريقه لن ‌يبرم أي تعاقدات جديدة ​اليوم. وفي حين هيمنت التكهنات حول احتمال ⁠رحيل رودري، أحد ركائز نجاح سيتي في السنوات الأخيرة، على عناوين الأخبار، أصر ماريسكا على أن تركيزه مُنْصَبٌّ على مباراة الأحد وليس على فترة الانتقالات.

وقال: «هناك بالتأكيد أمور علينا ​القيام بها. ليس ⁠لدي فكرة عن عددها ⁠في الوقت الحالي. قد يكون لاعباً واحداً وقد يكون اثنين من اللاعبين».

وأضاف: «يعتمد الأمر أيضاً على ما إذا كان هناك لاعبون سيغادرون أم لا. الأمر يعتمد على الظروف».

وقال أيضاً: «في هذه ⁠اللحظة بالذات، قبل 48 ساعة من المباراة النهائية، والتي ستكون الأولى لي في النادي، لا أركز على رحيل اللاعبين أو انضمامهم، بل على كيفية الاستعداد بأفضل طريقة للمباراة ومحاولة الفوز بها». ورفض المدرب الإيطالي أي تلميح إلى أن مواجهة درع المجتمع، التي تجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي، ينبغي اعتبارها مجرد ‌مباراة ودية مبالغ في أهميتها، مؤكداً أن مانشستر سيتي عازم على بدء الموسم بتحقيق لقب.

وقال ماريسكا: «بالنسبة لي شخصياً، ​إنها بطولة. وعندما تكون هناك كأس ومباراة نهائية، فإنك تحاول دائماً الفوز بها».

مضيفاً: «لذلك هذه ليست مباراة ودية على الإطلاق. إنها كأس سنبذل قصارى جهدنا للفوز بها، للفوز بأول ألقابنا (في الموسم)».

ويسعى ماريسكا إلى الفوز بلقبه الأول كمدرب لمانشستر سيتي بعد توليه المسؤولية ​عقب رحيل بيب غوارديولا في ‌نهاية الموسم الماضي.