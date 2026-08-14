«ثغرة توريس» تحرم مانشستر سيتي من 8 ملايين استرليني

أقدم برشلونة على خطوة ذكية بعد أن أكدت تقارير موافقته على انتقال فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 42.7 مليون جنيه استرليني.

وفي الوقت الذي تصاعد فيه نجم توريس بعد تسجيله هدف فوز إسبانيا على الأرجنتين في نهائي مونديال 2026، ارتفعت التوقعات بأن يكون مستقبل اللاعب كبيراً في النادي الكاتالوني إلا أن الواقع مضى إلى غير ذلك، حيث عبر اللاعب صراحة عن رغبته في مغادرة برشلونة والانتقال للعمل مع المدرب الأسباني لويس إنركي في باريس سان جيرمان.

وعلى الرغم من أن برشلونة كان قد حدد مبلغاً أولياً للانتقال يصل إلى نحو 48 مليون جنيه استرليني إلا أن النادي - وحسب تقارير متطابقة - وافق على رحيل المهاجم مقابل 42.7 مليون جنيه استرليني، من غير إضافات أي أن كامل الصفقة يقف عند هذا المبلغ.

ونجح برشلونة بهذه الخطوة في حرمان مانشستر سيتي أولياً من مبلغ 6.8 ملايين جنيه استرليني، كما كان يمكن أن يدفع برشلونة لمان سيتي مبلغ 8.6 ملايين جنيه استرليني، إلا أن برشلونة وبموافقته على بيع توريس بمبلغ 42.7 مليون جنيه استرليني تجنب دفع أي من المبلغين.

وحسب عقد انتقال توريس من مان سيتي إلى برشلونة في عام 2022، فإن النادي الكاتالوني كان سيدفع مبلغ 6.8 ملايين جنيه استرليني إلى مان سيتي في حال بيع توريس بمبلغ يتجاوز 47 مليون جنيه استرليني، كما أن النادي الكاتالوني كان سيدفع مبلغ 8.6 ملايين جنيه استرليني إلى مان سيتي في حال جدد عقد اللاعب المتبقي على نهايته عام واحد، وببيعه إلى سان جيرمان بمبلغ أقل من 47 مليون جنيه استرليني تفادى برشلونة البنود الإلزامية في تعويضات إعادة توقيع اللاعب أو بيعه بمبلغ أعلى من 47 مليون جنيه استرليني ليحرم مان سيتي من مبلغ كان من الممكن أن يصل إلى 8.6 ملايين جنيه استرليني.