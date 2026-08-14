نيوزيلندا تسحب دعمها لإنفانتينو قبل انتخابات «فيفا»

سحبت نيوزيلندا دعمها لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، داعية إلى إعادة تقييم الأمر في أعقاب إلغاء خطة الاتحاد الهادفة إلى إشراك شركات استثمار خاصة في بطولة كأس العالم.

وقال الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، في بيان اليوم الجمعة: «يعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم اليوم سحب دعمه رسميًا لترشح جياني إنفانتينو لمنصب رئيس (فيفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عام 2027».

وأضاف: «كما يسعى الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم إلى إجراء مراجعة مستقلة للخطوات التي اتخذت في إطار تطوير مشروع (فيفا فوروارد إنتربرايز)».