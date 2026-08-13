مدافع يتعمد «خفض مستواه» للتخلص من عقده

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني، الخميس، فسخ عقده المدافع الصربي نيكولا ماراش، الذي كان يمتد لموسم آخر.

وأرجع ألافيس السبب في تلك الخطوة إلى «تراجع واضح وطوعي ومستمر في أداء اللاعب المعتاد».

وأوضح ألافيس أن قراره استند إلى تقرير أعده النادي، بالاعتماد على بيانات تكتيكية وفنية، والتي خلصت إلى أن اللاعب تعمد خفض مستوى أدائه اليومي بشكل ملحوظ.

وكان ماراش على علم بالإجراءات التأديبية التي بدأها النادي بحقه، كما أتاح له ألافيس تقديم دفوعه، لكن النادي أكد أن ما قدمه لم يغير من الوقائع والأسباب التي استند إليها قرار إنهاء العقد.

وانضم ماراش إلى ألافيس عام 2022 على سبيل الإعارة من ألميريا، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال نهائي بعد صعود الفريق إلى الدرجة الأولى. ومنذ ذلك الحين، خاض المدافع الصربي ثلاث مباريات فقط مع ألافيس، جميعها في كأس ملك إسبانيا، كما قضى فترات إعارة مع ليفانتي وسبورتينج خيخون وميرانديس.