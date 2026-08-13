عرض ثالث من برشلونة للتعاقد مع رودري

واصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع لاعب الوسط رودري من مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لضم اللاعب.

وكان النادي الكتالوني قد تقدم بعرض ثانٍ قيمته 60 مليون يورو، الذي يضم مكافآت أداء وإضافات، وذلك بعد العرض الأول الذي بلغ 50 مليون يورو، لكن إدارة مانشستر سيتي رفضت كلا العرضين.

ورغم ذلك تعيش إدارة برشلونة حالة من الثقة بشأن الصفقة، ومن أجل ذلك تعمل إدارة النادي الكتالوني حالياً على تجهيز عرض ثالث قيمته 70 مليون يورو من أجل إقناع النادي الإنجليزي.

وسيتضمن العرض الجديد قيمة ثابتة قدرها 60 مليون يورو، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو متغيرات.

وسيكون انتقال المهاجم فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل 55 مليون يورو مفتاحاً لإنهاء صفقة رودري.