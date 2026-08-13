عرتان يشكر «يويفا» على تعويضه عن المونديال





أعرب الحكم الصومالي عمر عرتان عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإتاحة الفرصة له لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، أمس الأربعاء، بين باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي.

وكتب عرتان: «كانت هذه كأس العالم بالنسبة لي. شكراً يويفا، لقد جعلتم حياتي أفضل إلى الأبد».

وكان من المقرر أن يشارك الحكم الصومالي في إدارة مباريات كأس العالم الأخيرة، ولكن تم منعه من دخول الولايات المتحدة.

ثم دعاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي، ليصبح أول حكم من خارج أوروبا يدير مباراة من هذا النوع.

وفاز باريس سان جيرمان على أستون فيلا بنتيجة 2-1.