إنريكي بعد السوبر الأوروبي: نحتاج إلى تكاتف الجميع

أعرب الإسباني لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بلاعبيه عقب الفوز على أستون فيلا الإنجليزي والتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي.

وفاز باريس سان جيرمان 2/1 مساء أمس الأربعاء في سالزبورج، ليحقق اللقب للعام الثاني على التوالي، بعدما حقق لقبين متتاليين أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات لموقع باريس الرسمي عقب المباراة: «كانت مباراة صعبة التحضير، فقد احتاج اللاعبون للراحة وقضاء بعض الوقت مع عائلاتهم، ولكن في كل مرة يرتدون فيها قميص باريس سان جيرمان، يبقى ذلك الرابط مع الجماهير. ما أظهرناه مجددًا هو أننا، رغم الأخطاء ونقص بعض العناصر، ما زلنا الفريق الذي كنا عليه دائمًا».

وأضاف: «نتحدث دائمًا عن اللاعبين الذين يبدأون المباراة، ولكن من المهم جدًا أن يكون اللاعبون جاهزين للدخول كبدلاء، خاصة في مثل هذه المباريات. جميع اللاعبين متفقون على الهدف، وهذا أمر بالغ الأهمية، لأنه للفوز بالألقاب الكبرى، نحتاج إلى تكاتف الجميع».