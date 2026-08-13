طريقة مبتكرة من فولهام للاحتجاج على طرد أربيلوا (فيديو)

أدهش لاعبو فولهام جميع متابعي مباراة الفريق التحضيرية أمام ملقة الإسباني بعد أن أقدموا على طريقة مبتكرة جداً للاحتجاج على طرد المدرب ألفارو أربيلوا من قبل طاقم تحكيم المباراة .

فقد شهد ملعب لا روساليدا التابع لنادي ملقة الإسباني واقعة هي الأولى خاصة في مباراة ودية تحضيرية .

اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2 - 2 شهد في نهايته طرد مدرب فولهام ألفارو أربيلوا، الذي أكثر الاحتجاج على طاقم التحكيم، وبما أن معظم المباريات الودية خلال فترة التحضير للموسم تجري على منافسة كؤوس محلية، كان لا بد من الاحتكام إلى ضربات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب، إلا أن لاعبي فولهام غادروا الملعب مباشرة بعد صافرة النهاية محتجين على طرد المدرب، وكان المبرر الذي استندوا عليه أن عقد المباراة لا ينص على لعبهم الضربات الترجيحية، كما أن الوقت تأخر عليهم، وهم في الطريق إلى المطار من أجل رحلة العودة إلى لندن.

وبالطبع لم تكن هذه المبررات كافية بالنسبة للجهة المنظمة للقاء التي أكدت أن تفاصيل كل شيء كانت واضحة قبل المباراة بوقت كافٍ، ولا سبيل للاحتجاج بعدم المعرفة بها .

ولم يمنع انسحاب فولهام لاعبي ملقة من تنفيذ أول ركلة ترجيح في المرمى الخالي ليحتفل الفريق وجمهوره باللقب.