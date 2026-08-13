هيثم حسن ينتقل إلى سيلتك

أعلن نادي سيلتك الاسكتلندي تعاقده مع المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب النادي الاسكتلندي عبر حسابه على منصة «إكس»: «يسرنا أن نعلن عن توقيع عقد مع الجناح الدولي المصري، هيسم حسن، من ريال أوفييدو لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لسنة أخرى، رهنًا بالحصول على الموافقة الدولية».

وقدم حسن مستويات مميزة مع أوفييدو في الدوري الإسباني، رغم هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، لكن بفضل أدائه أصبح ضمن خيارات منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وتألق اللاعب مع المنتخب المصري، حيث خاض مباراتين في المونديال، صنع خلالهما هدفًا وحيدًا.

وسبق أن مثل حسن /24 عامًا/ أندية فياريال وسبورتنج خيخون، علمًا بأنه لعب 82 مباراة مع ريال أوفييدو، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 أخرى.