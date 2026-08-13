تشافي يتولى تدريب منتخب هولندا

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم الأربعاء تعيين تشافي هرنانديز مدربًا جديدًا لمنتخب هولندا بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030.

وسيحل الإسباني تشافي (46 عامًا) محل رونالد كومان، وسيخوض تجربته الأولى في كرة القدم الدولية. وسيعود للتدريب منذ رحيله عن برشلونة عام 2024، حيث أمضى ثلاثة مواسم في قيادة الفريق الكتالوني.

وعاد كومان لتدريب هولندا في ولاية ثانية عام 2023، بعدما سبق له قيادة المنتخب بين عامي 2018 و2020. وقاد هولندا لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا عام 2024، لكنه رحل عن منصبه بعد الخسارة أمام المغرب بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم الماضية.

وسيكون تشافي أول مدرب أجنبي لهولندا منذ أن قاد النمساوي إرنست هابل الفريق في كأس العالم 1978.

ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر/أيلول.