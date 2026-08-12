«القادة».. وثائقي يجمع أساطير من ثلاثة أجيال لليفربول

يعرض نادي ليفربول الإنجليزي عبر منصة «أول ريد فيديو»، الأسبوع المقبل، فيلم «القادة»، وهو فيلم جديد من إنتاج النادي، يوثق حواراً شيقاً مع ستيفن جيرارد وجرايم سونيس وفيرجل فان دايك.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي: «اجتمع أساطير ليفربول الثلاثة في ملعب أنفيلد في حوار معمق حول شرف تمثيل النادي وقيادته».

وأضاف النادي أن سونيس، القائد بالفطرة منذ انضمامه من ميدلسبره عام 1978، ارتدى شارة القيادة من أوائل عام 1982 حتى رحيله عام 1984، حيث قاد فريق المدرب جو فاجان في آخر مبارياته إلى فوز تاريخي في نهائي كأس أوروبا في روما.

أما جيرارد، ففي عام 2005، أصبح رابع قائد من بين خمسة قادة لليفربول يحرزون لقب البطولة الأغلى في كرة القدم للأندية، وذلك خلال مسيرة أسطورية امتدت 12 عاماً في هذا المنصب.

ويتقلد فان دايك حالياً شارة قائد الفريق، خلفاً لجوردان هندرسون في عام 2023، وقد حصد لقبين كبيرين كقائد حتى الآن، كان آخرها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024 / 2025.

ويتساءل سونيس في الفيلم: «كم من اللاعبين يمكنهم القول إنهم قادوا نادي ليفربول لكرة القدم؟ نحن الثلاثة محظوظون للغاية».

ويضيف فان دايك: «أعتقد أن الأمر يبدأ بسؤال: هل تفهم النادي جيداً من حيث متطلبات أن تكون لاعباً في ليفربول»؟

ويقول جيرارد موجهاً حديثاً لفان دايك: «كانت تلك أفضل أيام حياتي. أتمنى لو كنت مكانك الآن»!