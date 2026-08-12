حفل استثنائي لتقديم رونالدينيو لجماهير رافينا الإيطالي





يستعد نادي رافينا الإيطالي لإقامة حفل استثنائي لتقديم فريقه للموسم الجديد 2026 /2027، بمشاركة نجمه البرازيلي السابق رونالدينيو، في فعالية تقام يوم 20 أغسطس الجاري على شاطئ مارينا دي رافينا.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، الأربعاء، فإن الفعالية لن تقتصر على تقديم الفريق، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، وإنما ستتحول إلى احتفالية جماهيرية كبيرة تتضمن الموسيقى والترفيه وعروضاً خاصة، إلى جانب حضور رونالدينيو الذي سوف يلتقي جماهير النادي للمرة الأولى.

ويشارك في الفعالية لاعبو الفريق الأول والجهازان الفني والإداري وأعضاء قطاع الناشئين، فيما تبدأ الاحتفالات خلال فترة بعد الظهر مع فقرات موسيقية، قبل أن تتواصل في المساء مع تقديم الفريق والعروض الترفيهية.

وذكر نادي رافينا في بيان "لن يكون الأمر مجرد تقديم للفريق، بل سيكون حفلاً حقيقياً على الشاطئ، مع عرض موسيقي أُعد خصيصاً لهذه المناسبة"، مضيفاً أن الأجواء سوف تجمع بين شغف كرة القدم وحيوية صيف رافينا، في أجواء تستحضر روح مدينة ريو دي جانيرو.