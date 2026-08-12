رسالة دعم من رونالدو إلى ميسي: «يا ليو.. كن قوياً»

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم وقائد النصر السعودي، على منشور كتبه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، ينعى فيه والده الذي وافته المنية قبل أيام.

وكان من الطبيعي أن يكون ميسي، المتوج بالكرة الذهبية 8 مرات من قبل، متأثراً بشدة بوفاة والده، الأمر الذي وضح جلياً في منشوره عبر «إنستغرام»، فيما كان رونالدو بين المُعلقين على ما كتبه ميسي، حيث عبر البرتغالي عن دعمه لمنافسه الأكبر في مسيرته الاحترافية، قائلاً: «أرسل لك ولأحبائك عناقاً حاراً في هذا الوقت العصيب يا ليو.. كن قوياً».

وقبل أيام، أعلن ميسي وفاة والده، خورخي، وكان خورخي الرجل الذي لطالما دعم النجم الأرجنتيني في سعيه نحو التميز، والذي خاطر بكل شيء ليسافر معه إلى برشلونة عندما كان ابنه لا يزال طفلاً صغيراً ليتمكن من الحصول على العلاج الهرموني الذي لم يكن متاحاً لولا الدعم المالي من برشلونة.