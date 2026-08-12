«فطر» يهدد أرضية ملعب سيلتا فيغو

تعتزم رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم إجراء معاينة لملعب «بالايدوس»، معقل نادي سيلتا فيغو، خلال الساعات المقبلة، بعد الاشتباه في تعرض أرضية الملعب لإصابة فطرية قد تؤثر على جاهزيتها لاستضافة مباراة الفريق أمام أوساسونا الأحد المقبل في افتتاح منافسات موسم 2026 /2027 من الدوري الإسباني.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصادر مقربة من رابطة الدوري الإسباني قولها إن وفداً سيزور الملعب، الذي يتسع لقرابة 25 ألف مشجع، لتقييم حالة أرضية الملعب واتخاذ القرار بشأن إقامة المباراة في موعدها.

وأفادت تقارير في إسبانيا بأن فطراً أصاب العشب وألحق أضراراً بسطح الملعب، فيما طلب سيلتا فيغو تأجيل المباراة، بينما يبدو أوساسونا مستعداً لخوضها في موعدها المحدد.

واستضاف ملعب بالايدوس مباراة ودية بين المنتخب الإسباني ونظيره العراقي في يونيو/حزيران الماضي، قبل انطلاق مشوار إسبانيا نحو التتويج بلقب كأس العالم 2026.

ويخضع الملعب لأعمال تطوير متواصلة منذ أكثر من عشرة أعوام، ومن المقرر أن يكون ضمن الملاعب الإسبانية الـ11 التي تستضيف مباريات كأس العالم 2030، الذي تنظمه إسبانيا والبرتغال والمغرب. وبعد اكتمال أعمال التجديد، من المنتظر أن ترتفع سعته إلى ما بين 40 و44 ألف مشجع.