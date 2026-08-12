نظام جديد في دوري أبطال آسيا للنخبة

تتجه أنظار كرة القدم الآسيوية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، يوم 18 أغسطس/آب، حيث تجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026/2027، لتحدد طريق المنافسة على اللقب القاري.

وذكر الموقع الإلكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النسخة المقبلة تشهد مشاركة موسعة تضم 32 ناديًا للمرة الأولى منذ إعادة إطلاق البطولة بالاسم الحالي في موسم 2024/2025، وذلك في إطار سلسلة من التعديلات والتحسينات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير المسابقة وتعزيز مستوى المنافسة فيها.

وتنطلق منافسات مرحلة الدوري يوم 14 سبتمبر/أيلول المقبل، بمشاركة 16 ناديًا في كل من منطقتي الغرب والشرق، بزيادة أربعة أندية في كل منطقة مقارنة بالنسخ السابقة، على أن تتنافس الفرق من أجل حجز بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

ويأمل الأهلي السعودي، حامل اللقب، في كتابة التاريخ من خلال أن يصبح أول فريق يتوج بالبطولة ثلاث مرات متتالية.

بينما تسعى ثمانية أندية سبق لها الفوز باللقب إلى استعادة عرش القارة، وهي العين الإماراتي، وجامبا أوساكا الياباني، والهلال السعودي، والاتحاد السعودي، وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، وكاشيما أنتلرز الياباني، وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، والسد القطري.

في المقابل، تستعد أندية الشمال القطري وكيوتو سانجا الياباني لخوض مشاركتهما القارية الأولى في البطولة، بينما يظهر كونج آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتضم قائمة المشاركين أندية تمثل 13 اتحادًا وطنيًا عضوًا، وسيتم توزيع الفرق على أربعة مستويات في كل منطقة، وفق تصنيف الاتحادات الوطنية وتصنيف الأندية.

وفي منطقة الغرب، يضم المستوى الأول حامل اللقب الأهلي السعودي، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري والاستقلال الإيراني.

ويضم المستوى الثاني نيفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي والنصر السعودي وشباب الأهلي الإماراتي، بينما يضم المستوى الثالث الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والهلال السعودي والوصل الإماراتي.

ويضم المستوى الرابع الشمال القطري والقادسية السعودي، إضافة إلى الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما الاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.

أما منطقة الشرق، فيتصدر المستوى الأول كاشيما أنتلرز الياباني وجيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي وشنغهاي بورت الصيني.

ويضم المستوى الثاني نيوكاسل جيتس الأسترالي وجوهر دار التعظيم الماليزي وفيسيل كوبي الياباني ودايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، بينما يشمل المستوى الثالث بورت التايلاندي وبكين الصيني وكاشيوا ريسول الياباني وبوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

ويضم المستوى الرابع راتشابوري التايلاندي وكيوتو سانجا الياباني، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الدور التمهيدي، وهما جامبا أوساكا الياباني وكونج آن هانوي الفيتنامي.

وبحسب نظام القرعة، سيخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارج ملعبه.

وسيتم تحديد المواجهات وفق شبكة قرعة ثابتة، بحيث تضم الشبكة أربعة أعمدة، ويواجه كل فريق منافسين من العمود الموجود إلى يمينه على أرضه، بينما يلتقي منافسين من العمود الموجود إلى يساره خارج أرضه.

فعلى سبيل المثال، تخوض الأندية الموجودة في العمود «الثاني» أربع مباريات على أرضها أمام فرق من العمود «الثالث»، وأربع مباريات خارج أرضها أمام فرق من العمود «الأول».

وبالنسبة إلى الأندية الموجودة على طرفي الشبكة، فإن فرق العمود «الأول» تستضيف منافسين من العمود «الثاني»، وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الرابع»، بينما تطبق القاعدة نفسها على فرق العمود «الرابع»، التي تستضيف أندية من العمود «الأول» وتلعب خارج أرضها أمام فرق من العمود «الثالث».

وفي كل منطقة، سيتم سحب الأندية إلى المراكز المحددة لها في شبكة القرعة. وتحتل أندية المستوى الأول أول مركز متاح وفق ترتيب المراكز: المستوى الأول للعمود الأول، والمستوى الأول للعمود الثاني، والمستوى الأول للعمود الثالث، والمستوى الأول للعمود الرابع، ثم تتكرر العملية مع أندية المستوى الثاني وفق المراكز وصولًا إلى المستوى الرابع.

وينطبق النظام نفسه على منطقة الشرق.

وسيتم خلال القرعة تطبيق مبدأ حماية الدول، بحيث لا يتم وضع الأندية التابعة للاتحاد الوطني نفسه في أعمدة متجاورة، إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار المواجهات بين الأندية التابعة للاتحادين الوطنيين نفسيهما، سواء على أرض أحدهما أو خارجها.

ويضمن برنامج القرعة الالتزام بهذه المبادئ، كما يمنع حدوث أي حالات جمود أو تعارض أثناء عملية توزيع الأندية وتحديد المواجهات.

وبعد انتهاء مرحلة الدوري، تتأهل الأندية الثمانية الأولى في ترتيب كل منطقة إلى دور الـ16، الذي تقام منافساته خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس/آذار 2027.

وتشهد الأدوار النهائية تحول البطولة إلى نظام التجمع المركزي، حيث تقام جميع المباريات بداية من دور الثمانية في السعودية، وذلك خلال الفترة من 23 أبريل/نيسان وحتى الأول من مايو/أيار 2027.

وتتطلع الأندية المشاركة إلى الاستفادة من نظام البطولة الجديد من أجل الوصول إلى المراحل النهائية، في الوقت الذي يسعى فيه الأهلي السعودي إلى الحفاظ على لقبه ومواصلة هيمنته القارية، بينما تطمح الأندية الأخرى، وبينها عدد من أبطال آسيا السابقين، إلى انتزاع اللقب وإعادة كتابة خريطة المنافسة على مستوى القارة.