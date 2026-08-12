نوير يثق في خليفته المنتظر ببايرن لحراسة مرمى ألمانيا

يثق مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في أن خليفته المنتظر في بايرن ميونخ، يوناس أوربيج، قادر أيضًا على أن يصبح بديله في حراسة مرمى المنتخب الألماني.

وقال نوير لشبكة «سكاي» في مقابلة نشرت اليوم الأربعاء: «أعتقد أنه يمكن الوثوق به تمامًا. أثبت ذلك في كل مسابقة. في الدوري الألماني، أو كأس ألمانيا، أو دوري أبطال أوروبا، لا يهم. لدي شعور جيد جدًا تجاهه».

واعتزل نوير اللعب الدولي عقب بطولة كأس أمم أوروبا 2024، لكنه عاد بشكل مفاجئ للمشاركة مع المنتخب الألماني في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم يكن أوربيج ضمن القائمة الرسمية للمنتخب، على عكس الحارسين البديلين أوليفر باومان وألكسندر نوبل، لكنه سافر مع الفريق لاكتساب الخبرة.

وخرج المنتخب الألماني من دور الـ32 عقب خسارته أمام باراجواي بركلات الترجيح.

وقال نوير، الذي كان قد مدد عقده مع بايرن ميونخ: «في البداية، تكون في حالة من التراجع قليلًا، وتشعر بأنك في أدنى نقطة. لكن بالنسبة لي، اتضح أن عدم إنهاء مسيرتي في ذلك الوقت كان أمرًا جيدًا للغاية».

وأضاف: «كان من المؤلم جدًا أن تكون تلك المباراة هي الأخيرة لي كلاعب كرة قدم».

وأكد نوير أنه اعتزل اللعب الدولي مجددًا بعد كأس العالم، لكنه لا يزال مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو/حزيران 2027.

وبعد البطولة، وافق المدرب يوليان ناجلسمان على الرحيل عن منصبه، وتولى يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، المسؤولية خلفًا له.

وقال نوير إنه يثق كثيرًا في المدرب الجديد للمنتخب الألماني، الذي سيخوض مباراته الأولى في 24 سبتمبر/أيلول المقبل أمام هولندا في دوري الأمم الأوروبية، قبل مواجهة اليونان.

وقال حارس المرمى: «أعتقد أنه يمتلك الكثير من الخبرة، وآمل أن يتمكن من تطوير كرة القدم الألمانية».

ويرغب نوير في الاستمرار في العمل بمجال كرة القدم بعد اعتزاله رسميًا، لكنه لا يرغب «بالضرورة في أن يصبح مدربًا».