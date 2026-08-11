تشيلسي يتصدر قائمة أصغر فرق الدوري الإنجليزي

تصدر تشيلسي قائمة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث متوسط أعمار اللاعبين قبل انطلاق موسم 2026/2027، بينما جاء فولهام في المركز الأخير باعتباره صاحب التشكيلة الأكبر سناً، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت»، اليوم الثلاثاء.

وبلغ متوسط أعمار لاعبي تشيلسي 1ر24 عاماً، ليكون النادي الوحيد في المسابقة الذي يقل متوسط أعمار تشكيلته عن 25 عاماً، مقابل 5ر27 عاماً لفولهام.

وجاء هال سيتي ثانياً من حيث كبر متوسط أعمار لاعبيه بـ4ر27 عاماً، يليه ليدز يونايتد بـ2ر27 عاماً، وإيبسويتش تاون بـ1ر27 عاماً.

وفي المقابل، بلغ متوسط أعمار مانشستر سيتي 3ر25 عاماً، وليفربول 5ر25 عاماً، ونيوكاسل يونايتد 6ر25 عاماً، وتوتنهام 7ر25 عاماً، فيما جاء أرسنال ومانشستر يونايتد بمتوسط 9ر25 عاماً لكل منهما.

وحافظ تشيلسي على تشكيلته الشابة رغم تعاقده خلال فترة الانتقالات الحالية مع لاعبين أصحاب خبرة، من بينهم جوردان هندرسون وداني ويلبيك، إلى جانب عدد من المواهب مثل مورجان روجرز وجيوفاني كويندا وإيمانويل إيماجا.

ويخوض تشيلسي الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني الجديد تشابي ألونسو، بينما يدخل أرسنال الموسم بصفته حامل اللقب بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.