«يويفا» يستجيب لطلب سان جيرمان قبل مواجهة أستون فيلا

حصل باريس سان جيرمان الفرنسي على غرفة تبديل ملابس إضافية قبل مواجهة أستون فيلا الإنجليزي غداً الأربعاء في كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد اعتراض النادي على صغر مساحة غرفة خلع الملابس المخصصة له في ملعب ريد بول أرينا بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وأبدى مسؤولو باريس سان جيرمان عدم رضاهم عن الترتيبات خلال اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الاثنين، مطالبين بمساحة مماثلة لتلك المخصصة لأستون فيلا، خاصة أن الفريق الفرنسي هو حامل لقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على توتنهام بركلات الترجيح العام الماضي.

ويستخدم أستون فيلا غرفة ملابس ريد بول سالزبورغ الأساسية، بينما كانت غرفة الملابس المخصصة لباريس سان جيرمان هي غرفة الفريق الضيف، قبل أن يخصص يويفا للنادي الفرنسي غرفة إضافية كانت مخصصة عادة لمسؤولي المباراة، ما وفر له مساحة أكبر ومماثلة لغرفة ملابس منافسه، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء.

ويخوض باريس سان جيرمان المباراة بقائمة تضم 20 لاعباً، من بينهم الجناح برادلي باركولا ولاعب الوسط فيتينيا والظهير الأيسر لوكاس ديني، الذي انضم إلى الفريق قادماً من أستون فيلا الأحد الماضي.

ويأتي اللقاء بعدما توج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إثر فوزه على أرسنال في مايو/أيار، بينما يخوض أستون فيلا أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبي منذ عام 1982، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب فرايبورغ في إسطنبول، ليضع حداً لانتظار النادي 30 عاماً للتتويج بلقب.