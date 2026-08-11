صفقات ريال مدريد وعودة مورينيو تهددان هيمنة برشلونة

لم تكد قصاصات الاحتفال بتتويج إسبانيا بكأس العالم تُزال بعد من الملاعب، لكن انطلاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بات وشيكاً، مع سعي برشلونة للدفاع عن لقبه المحلي، وريال مدريد، الذي خرج من موسمين متتاليين دون ألقاب، إلى معالجة الأمر بضخ الأموال وتسخير الإمكانات والاستعانة بالمدرب جوزيه مورينيو.

فبعد أقل من شهر بقليل من فوز إسبانيا على الأرجنتين في نيوجيرزي لتفوز بكأس العالم للمرة الثانية، وتواصل هيمنتها عالمياً بعد تتويجها ببطولة أوروبا، تحولت أنظار عشاق كرة القدم في البلاد من النشوة الوطنية إلى الإثارة التي تكتنف الأندية.

وفي قلب المشهد يقف منافسان مألوفان: برشلونة بطل الموسمين الماضيين، وريال مدريد الذي تحمل تحركاته خلال فترة الانتقالات الصيفية رائحة الاستعجال الواضحة.

وقاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الذي أُعيد انتخابه، واحدة من أكثر فترات الانتقالات جرأة للنادي في السنوات الأخيرة، بإعادة جوزيه مورينيو إلى سانتياغو برنابيو قادماً من بنفيكا، في خطوة جريئة تستحضر الماضي وتنطوي على مخاطر كبيرة.

ويعود مورينيو، الذي كان يُعرف سابقاً بلقب «الاستثنائي»، إلى ملعبه القديم ولديه الكثير ليثبته. فقد مر عليه 11 عاماً دون أن يفوز بلقب الدوري، وأربعة أعوام دون أي لقب، متنقلاً بين الوظائف ومجمعاً للجدل بدلاً من الميداليات.

وبالنسبة لبيريز، فإن هذه المجازفة لا تقل خطورة.

وبات التتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2024، التي شهدت إحراز ريال مدريد كأسه الأوروبية الخامسة عشرة ولقب الدوري السادس خلال 11 موسماً، يبدو وكأنه من الماضي البعيد بعد موسمين متتاليين بلا ألقاب.

وكان التعاقد مع كيليان مبابي يبدو وكأنه إضافة إلى فريق يزخر بالنجوم بالفعل، خاصة إلى جانب جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور، لكن هذا الهجوم المتألق فشل في تحقيق الألقاب المتوقعة.

ورد بيريز على ذلك بصيف حافل بالرهانات الكبرى. فقد تعاقد ريال مدريد مع يان ديوماندي ومارك كوكوريلا ودينزل دومفريس وإبراهيما كوناتي وبرناردو سيلفا وكارلوس إسبي، كما ضمن بقاء فينيسيوس جونيور بتجديد عقده، بعد أكثر من عام من المفاوضات الشاقة.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي لا يزال يراود المشجعين والمحللين يتعلق بخط الوسط، إذ يبدو أن ريال مدريد لا يزال يتعامل مع تداعيات رحيل توني كروس ولوكا مودريتش.

برشلونة يثق في النواة الأساسية لفليك

أما برشلونة، فقد اختار المضي في طريق الاستمرارية مع إضافة لمسة من الطموح.

ولا يزال المدرب الألماني هانز فليك الشخصية المحورية في مساعي الفريق للدفاع عن اللقب، ويضع النادي ثقته في التوازن الذي يتمتع به الفريق، والذي ساعده في الهيمنة على الدوري الإسباني ووفر عناصر أساسية في المنتخب الإسباني الفائز بكأس العالم.

ولعب كل من لامين يامال وداني أولمو وبيدري وباو كوبارسي وفيران توريس أدواراً مهمة في فوز إسبانيا بالبطولة التي أقيمت بأمريكا الشمالية، حيث سجل توريس هدف الفوز في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين في المباراة النهائية.

ومع ذلك، قد يكون توريس في طريقه إلى الرحيل. فقد أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن باريس سان جيرمان تواصل مع برشلونة لضم المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 26 عاماً، وذلك عقب انضمام أنتوني جوردون وكريم أديمي إلى صفوف الفريق.

كما ذكرت التقارير أن برشلونة يسعى جاهداً لإتمام صفقة ضخمة لضم قائد المنتخب الإسباني رودري من مانشستر سيتي، وهي صفقة من شأنها تعزيز خط وسط الفريق وإرسال رسالة قوية إلى ريال مدريد.

أتليتيكو يواجه أزمة ألفاريز

على الجانب الآخر من العاصمة، يدخل أتليتيكو مدريد الموسم الجديد مع أسئلة مألوفة واضطرابات جديدة.

ويبدأ دييغو سيميوني موسمه الـ15 في قيادة الفريق تحت ضغط متزايد بعد خمسة أعوام من الانتظار للفوز بلقب الدوري، رغم الاستثمارات الكبيرة والطموحات العالية.

وكان الموسم الماضي واعداً لكنه لم يسفر عن أي لقب، إذ وصل أتليتيكو إلى نهائي كأس الملك، لكنه خسر من ريال سوسيداد بركلات الترجيح، وودع دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي أمام أرسنال.

لكنه يواجه الآن معضلة أكثر تعقيداً، إذ طلب المهاجم خوليان ألفاريز علناً الرحيل، في وقت لم يخف فيه برشلونة اهتمامه بالتعاقد معه.

وأوضح أتليتيكو أنه لن يبيع ألفاريز إلى منافسه الكتالوني، لكن مع تصاعد التوتر حتى قبل انطلاق الموسم، قد يبدأ سباق لقب الدوري الإسباني بقدر من الدراما في أروقة الإدارات لا يقل عن ذلك المنتظر داخل المستطيل الأخضر.