ماريسكا يكشف سبباً غريباً قد يحرم هالاند من شارة مانشستر سيتي

قال إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إن إيرلينج هالاند، على الأرجح، لن يحصل على شارة القيادة بسبب غزارته التهديفية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن مدرب مانشستر سيتي الجديد يطبق أسلوباً يقضي بضرورة توجه قائد الفريق إلى خط التماس للحصول على تعليمات تكتيكية عقب تسجيل أي هدف.

ونظراً لأن هالاند يسجل عدداً كبيراً من أهداف الفريق، لا يرى ماريسكا أن من الجيد أن يتولى المهاجم النرويجي شارة القيادة الشاغرة بعد رحيل برناردو سيلفا.

وقال ماريسكا للصحفيين خلال جولة سيتي الإعدادية للموسم الجديد في آسيا: «في ليستر وتشيلسي، كانت لدي قاعدة تقضي بأنه عندما نسجل هدفاً، يجب على القائد التوجه إلى مقاعد البدلاء للحصول على التعليمات وألا يحتفل».

وأضاف: «لكن إذا كان هو من سجل الهدف، فيمكنه الاحتفال. إذا كان إيرلينج هو القائد، فستكون لدينا مشكلة، هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟».

وتابع: «أعتقد حتى دقيقتين أو ثلاث دقائق، هناك دائماً شيء يمكن تعديله. في الوقت الحالي، لدينا ثلاثة أو أربعة (قادة)، ونفتقد واحداً منهم، في ظل تعافي رودري من جراحة في الظهر».

وعن رودري، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة، قال ماريسكا: «في حالة رودري، سنرى ما سيحدث».

وفي سياق آخر، انضم مهاجم منتخب إنجلترا تحت 21 عاماً ديفين موباما إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة، بعدما قضى الموسم الماضي مع ستوك سيتي، أحد أندية دوري البطولة الإنجليزية، وسجل خمسة أهداف خلال 28 مشاركة.