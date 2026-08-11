سلتيك يقترب من ضم المصري هيثم حسن

اقترب فريق سلتيك الإسكتلندي لكرة القدم من حسم التعاقد مع المصري هيثم حسن، جناح فريق ريال أوفيدو الإسباني.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن الفريقين توصلا لاتفاق مبدئي يتضمن مبلغاً أولياً أقل قليلاً من 6 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين إضافات.

وسيتم دفع جزء كبير من المدفوعات الإضافية حال وصول سلتيك إلى مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وحصل حسن على الضوء الأخضر للخضوع للكشف الطبي واستكمال الإجراءات الورقية المتعلقة بعقده هذا الأسبوع.

ويأمل سلتيك في أن يتمكن من قيد حسن في الوقت المناسب ليكون جزءاً من الفريق الذي يواجه لاسك لينز في مباريات الملحق المؤهل لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.