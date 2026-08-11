مايوركا يصنع التاريخ بعد الهبوط للدرجة الثانية

مع تبقي 21 يوماً على غلق سوق الانتقالات الصيفية، صنع نادي ريال مايوركا الإسباني التاريخ في المكاسب المالية لفريق هابط حديثاً.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن مايوركا جمع مبلغ 64.2 مليون يورو، وهو رقم قريب من ما يمكن أن يحصل عليه فريق مشارك في دوري أبطال أوروبا، وهو الأمر الذي يسلط الضوء على سوء إدارة النادي في الموسم الماضي، والتي أدت إلى هبوطه للدرجة الثانية.

وكان فياريال صاحب الرقم القياسي الأشهر بعد هبوطه في عام 2012، وفي ذلك الوقت قرر الكثير من النجوم، مثل ماركوس سينا وبرونو سوريانو وكاني، البقاء ومساعدة الفريق على العودة للدوري الإسباني.

وباع فياريال في ذلك الوقت لاعبين بمبلغ وصل إلى 39.2 مليون يورو، ليأتي ذلك بثماره بعدما استخدم تلك الأموال في بناء مشروع جديد أعاد الفريق للواجهة.