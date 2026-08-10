تشيلسي يواجه لوتون وتوتنهام أمام تشارلتون في كأس الرابطة

أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء تشيلسي مع لوتون تاون وتوتنهام مع تشارلتون، فيما يلتقي نوتنجهام فورست مع ليدز يونايتد.

وشهدت القرعة، التي جرت اليوم الاثنين، وجود 11 فريقاً من الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تقسيم الفرق إلى منطقتين شمالية وجنوبية لتقليل مسافات السفر في الأدوار الأولى من البطولة.

وفي أبرز مباريات المنطقة الشمالية، يستضيف نوتنجهام فورست فريق ليدز يونايتد، بينما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع وست بروميتش ألبيون، وبريستون مع إيفرتون، وإيبسويتش مع ليستر سيتي، فيما يلعب ستوك سيتي مع هال سيتي.

وفي المنطقة الجنوبية، يستضيف تشيلسي فريق لوتون، ويلتقي توتنهام مع تشارلتون، فيما يواجه فولهام فريق إيه إف سي ويمبلدون، وبرمنجهام فريق برينتفورد، بينما يلتقي ساوثهامبتون مع ويستهام يونايتد.

وتقام مباريات الدور الثاني خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 24 أغسطس/آب، على أن تحدد مواعيد المباريات وتوقيتاتها لاحقاً.

وتوج مانشستر سيتي بلقب النسخة الماضية بعد فوزه في النهائي على أرسنال، ليحرز لقبه التاسع في تاريخ المسابقة، بينما يقام نهائي نسخة 2026 / 2027 يوم 21 مارس/آذار المقبل.