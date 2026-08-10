50 مليون يورو على طاولة برشلونة لبيع فيران توريس

رفض برشلونة الإسباني أول عرض رسمي من باريس سان جيرمان الفرنسي لضم مهاجمه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن النادي الفرنسي، الفائز بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين، عرض 50 مليون يورو مع إضافات لضم توريس، لكن برشلونة أبدى رغبته في الحصول على المبلغ نفسه مع مكافآت مختلفة تتعلق بأداء اللاعب.

وأضافت أن برشلونة كان يعلم بأن باريس سيقدم عرضه الأول هذا الأسبوع، والتقى لويس كامبوس، المدير الرياضي بالنادي الفرنسي، مع نظيره في برشلونة ديكو، حيث تناقشا حول قيمة الصفقة، التي كانت تتراوح حول 50 مليون يورو.

ويستعد النادي الفرنسي لتقديم عرض جديد يتجاوز العرض الأول، وفي الوقت الذي لم يكشف فيه الناديان رسمياً عن المبلغ المعروض للصفقة، فإن كل المؤشرات تدل على أن الصفقة تتمحور حول الرقم نفسه، لكن الخلاف يبقى على المبالغ الإضافية.

وكان فيران توريس قد أبلغ برشلونة الأسبوع الماضي برغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل، ولم يمنعه برشلونة من الرحيل، ومنحه الإذن للتفاوض مع النادي الفرنسي، ومع تبقي عام واحد في عقده، فإن مبلغ 50 مليون يورو قد يكون كافياً لرحيله.