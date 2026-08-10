ريال مدريد يعلن أرقام لاعبيه في موسم 2026-2027

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أرقام قمصان لاعبيه للموسم الجديد 2026-2027، في قائمة ضمت 26 لاعبًا، من بينهم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي حراسة المرمى، يحتفظ تيبو كورتوا بالقميص رقم 1، بينما سيرتدي أندري لونين الرقم 13.

وفي خط الدفاع، يرتدي راؤول أسينسيو القميص رقم 2، وإيدير ميليتاو الرقم 3، ودين هويسن الرقم 4، فيما يحصل ترينت ألكسندر أرنولد على الرقم 12. ويرتدي إبراهيما كوناتي القميص رقم 16، ومارك كوكوريلا الرقم 17، وألفارو كاريراس الرقم 18، وأنطونيو روديغر الرقم 22، وفيرلاند ميندي الرقم 23، بينما سيرتدي دينزل دومفريس الرقم 24.

وفي خط الوسط، يرتدي جود بيلينغهام القميص رقم 5، وإدواردو كامافينغا الرقم 6، وفيديريكو فالفيردي الرقم 8، وأوريلين تشواميني الرقم 14، وأردا غولر الرقم 15، فيما يحصل برناردو سيلفا على القميص رقم 20، وتياغو على الرقم 27.

وفي خط الهجوم، يرتدي فينيسيوس جونيور القميص رقم 7، وإندريك الرقم 9، وكيليان مبابي الرقم 10، ورودريغو الرقم 11، وكارلوس إيسبي الرقم 19، وإبراهيم دياز الرقم 21، فيما سيرتدي يان ديوماندي القميص رقم 25.