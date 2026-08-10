هاري كين يتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في بيان الاثنين، أن الإنجليزي هاري كين، لاعب الفريق، فاز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا خلال موسم 2025-2026.

وهذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها كين بالجائزة، بعد إنجازه في 2024. وانضم كين إلى قائمة حصرية من اللاعبين الذين فازوا بالحذاء الذهبي مرتين، فيما حقق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ذلك مرات أكثر.

وسجل قائد المنتخب الإنجليزي 36 هدفًا في الدوري الألماني، وهو العدد نفسه الذي جعله يفوز بالجائزة قبل عامين.

ويقام حفل تقديم الجائزة في متحف بايرن بملعب أليانز أرينا يوم 19 أغسطس/آب.

ويعد كين أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب في العالم.