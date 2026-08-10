مورينيو يكشف سرًا عمره 13 عامًا

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه وقع على عقد لتدريب مانشستر يونايتد في 2013 خلفًا للسير أليكس فيرجسون، ثم تراجع عن إتمام التعاقد وهو يبكي وعاد إلى تشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن عالم كرة القدم شعر بصدمة عندما أعلن المدرب الاسكتلندي العظيم أنه سيعتزل بعدما قاد مانشستر يونايتد للفوز بـ13 لقبًا للدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة التي قضاها في تدريب الفريق.

وفشل مانشستر يونايتد في العودة إلى قمة اللعبة الإنجليزية منذ اعتزال فيرجسون، حيث أقيل خليفته ديفيد مويس بعد عشرة أشهر فقط من تولي تدريب الفريق.

وبعد فترة، تم التعاقد مع مورينيو، وقضى عامين ونصف العام في تدريب الفريق منذ عام 2016، لكنه كشف في فيلم وثائقي عن حياته على «نتفليكس» أنه كان قد اتفق على تدريب مانشستر يونايتد في وقت مبكر.

وقال المدير الفني البرتغالي: «دربت تشيلسي في 2013، ولكن في تلك الفترة هناك شيء لا يعلمه أحد».

وأضاف: «أعتقد أنه ما كان بإمكاني قوله لأنني لن أؤذي أي شخص بالحقيقة، وأعتقد أن الهدف من هذا العمل الذي نقوم به هو قول الحقيقة».

وأكد: «عندما رحلت عن تدريب ريال مدريد، وقعت مع مانشستر يونايتد لتدريب الفريق خلفًا للسير أليكس».

وأضاف: «بالطبع شعرت بالإطراء الشديد، لأن مانشستر يونايتد يتمتع بجاذبية لا تصدق».

وأكمل: «عندما أقول إن ريال مدريد هو أكبر نادٍ في العالم، فيجب أن أقول إن مانشستر يونايتد قريب منه للغاية».

وتابع: «ولكن حب كرة القدم شيء، وحب نادٍ معين شيء آخر».

وأكد: «أعتقد أن هذا أقوى من حب كرة القدم، وبشكل أساسي، بعد ريال مدريد، كنت بحاجة إلى الشعور بأنني محبوب».

وكان فيرجسون من بين رموز كرة القدم الذين أجريت معهم مقابلات في الفيلم الوثائقي الجديد، وأكد أنه كان يعتقد خطأً أن مورينيو سيقبل العرض، إلا أن الوضع تغير في غضون ساعات قليلة.

وقال: «في وقت مبكر من المساء، اتصل بي وكان يبكي، وقال: أليكس، لا يمكنني القبول، أعطيت كلمتي إلى تشيلسي، ولن أتراجع في كلمتي».

وأكد: «السبب الذي قاله لي كان يمكنني تفهمه، لكنني شعرت بخيبة أمل».

وكان مورينيو يتمتع بعلاقة قوية مع تشيلسي بعد أن قاده للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين للرابطة خلال فترة أولى لا تُنسى.

وتخلى البرتغالي عن خلافاته مع المالك رومان أبراموفيتش ليعود إلى ستامفورد بريدج بعد مغادرته ريال مدريد، وفاز بلقب الدوري وكأس الرابطة قبل إقالته في ديسمبر/كانون الأول 2015.