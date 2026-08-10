إيزاك يسجل ويؤكد تطور جاهزيته مع ليفربول

يعتقد السويدي ألكسندر إيزاك أنه يتحسن مع كل مباراة ودية قبل انطلاق الموسم، وذلك بعد تسجيله هدفًا في مباراة ليفربول الإنجليزي ضد موناكو الفرنسي.

وافتتح المهاجم التسجيل في خسارة ليفربول 2-3 على ملعب أنفيلد، وهو ثاني ظهور له في برنامج مباريات الصيف، بتسديدة متقنة في الدقيقة 16.

وفي الدقيقة 30، وبمجهود مشترك من إيزاك والألماني فلوريان فيرتز، جاء الهدف الثاني لفريق المدرب أندوني إيراولا، قبل أن يقلب الضيوف النتيجة لصالحهم.

وعن العودة إلى أنفيلد، قال إيزاك: «لقد كان الأمر رائعًا. من الجميل حقًا العودة إلى ملعبنا، واللعب أمام جماهيرنا، والحصول على المزيد من دقائق اللعب. كان شعورًا رائعًا».

وتحدث عن هدف ليفربول الثاني، وقال: «أعتقد أننا اتفقنا، أنا وفلوريان، على أننا لمسنا الكرة. لكن من الواضح أنني لا أعرف من سجّل الهدف الأول أو الأخير. شعرت وكأنني أنا من لمس الكرة. لا أعرف حقًا».

وتابع في تصريحاته لموقع ليفربول: «أشعر بحالة جيدة، أشعر بحالة جيدة. أتمنى أن تُحسن كل مباراة من مستوى لياقتي، وهذا ما أسعى إليه. أعتقد أن أدائي كان أفضل من المباراة السابقة، وآمل أن يكون أدائي في المباراة القادمة أفضل. هذا هو الهدف من فترة الإعداد للموسم، بناء القدرات، وهذا ما يجب أن نستمر في فعله».

وحول مدى استمتاعه بالعمل مع المدرب إيراولا، قال: «رائع حقًا. أشعر أن الروح المعنوية عالية في الفريق، ونحن جميعًا نعمل بجد لتحقيق النجاح. سنحرص على أن نكون جاهزين تمامًا لبداية الموسم».