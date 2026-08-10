مرموش يتحدث عن بداية حقبة ماريسكا في مانشستر سيتي

قال المصري الدولي عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، إنه يشعر بحالة رائعة قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن هدفيه في شباك أتلتيكو مدريد الإسباني خلال المباراة الودية التي انتهت بفوز فريقه 3-1 منحاه دفعة قوية من الثقة قبل بداية الموسم الجديد.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن مرموش قوله: «كانت لدي ثلاث أو أربع فرص في الشوط الأول عندما كان سافينيو وأنطوان سيمينيو يراوغان ويمرران الكرة، لكنني لم أكن في المكان المناسب. لذلك، كان كل ما يدور في ذهني خلال الشوط الثاني هو التحرك باستمرار والوجود في المكان المناسب، وقد قاما بدورهما على أكمل وجه، وتمكنا من تحقيق الفوز، وكان شعورًا رائعًا للغاية».

وأضاف: «أنا أستمتع كثيرًا، وبالطبع تسجيل الأهداف يمنح المهاجم الثقة ويساعده على الدخول في أجواء المباريات. كل ما كان علي فعله هو وضع الكرة في الشباك، وأود بالطبع أن أشكر سيمينيو، لأن صناعته للهدفين منحتني دفعة كبيرة من الثقة خلال فترة الإعداد. أشعر بحالة جيدة للغاية، والآن تنتظرنا مباراة الدرع الخيرية».

وأوضح المهاجم المصري أن لاعبي مانشستر سيتي بدأوا في التأقلم مع أفكار المدرب الجديد إنزو ماريسكا، موضحًا: «نحاول تعلم الخطط الجديدة والتحركات التي يريدها المدرب، وما يطلبه منا داخل الملعب، وأعتقد أننا بدأنا نفهم هذه الأفكار بشكل جيد».

وتابع: «بعد 10 سنوات، كان ما قدمه بيب غوارديولا هنا أمرًا مذهلًا، وليس من السهل أن يحدث تغيير بعد هذه الفترة الطويلة، لكننا قدمنا أداءً جيدًا للغاية، وسنعود إلى بلادنا ونواصل العمل والتطور».

وأشار مهاجم منتخب مصر: «كان الصيف رائعًا للغاية، وتزوجت أيضًا، لذلك عشت أفضل أيام حياتي، ومن الرائع أن أعود إلى الفريق».