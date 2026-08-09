أرسنال يعتمد على غيماريش للانتقال إلى المستوى التالي

قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي إن التعاقد مع البرازيلي برونو غيماريش مقابل 75 مليون جنيه إسترليني من نيوكاسل يونايتد، سيساعد الفريق على الانتقال إلى «المستوى التالي»، ملمحاً في الوقت نفسه إلى إمكانية إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن أرسنال رسمياً تعاقده مع غيماريش، البالغ 28 عاماً أمس السبت، حيث جرى تقديمه للجماهير اليوم الأحد في ملعب الإمارات قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، التي خسرها الفريق 2 /3، لكنه لم يشارك اللاعب في المباراة، ومن المتوقع أن يظهر أمام كومو الإيطالي يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أرتيتا قوله «أنا سعيد للغاية بالتعاقد معه. نرى بوضوح شديد الرغبة والطموح في القدوم إلى هنا وصناعة تاريخ كبير مع النادي».

وأضاف المدرب الإسباني «هذا هو الطموح الذي نحتاج إليه. نريد الانتقال إلى المستوى التالي، ونحن مقتنعون تماماً بأننا سنحتاج إلى لاعبين يتمتعون بهذه الشخصية والرغبة والعزيمة لدفع جميع أفراد النادي إلى مستويات أعلى».

وأوضح أرتيتا «سيمنحنا المرونة للعب في مركزين مختلفين، وفقاً لما نريده أو لما يفعله المنافس. إنه لاعب يتمتع بتوقيت رائع وحدس مميز لاستعادة الكرة وتطوير اللعب بسرعة كبيرة».

وأكد «أنه لاعب يشعر براحة كبيرة في تمرير الكرة إلى زملائه، والتحرك بين الخطوط والانطلاق خلف المدافعين. كما أنه يمثل خطورة على المرمى، ويتمتع بحاسة جيدة وتوقيت مميز للوصول إلى منطقة الجزاء، ولديه القدرة على إنهاء الهجمات».

وأكد أرتيتا أن أرسنال سيواصل البحث عن صفقات جديدة، موضحاً «إذا وجدنا اللاعب المناسب في السوق، والذي يمكنه أن يجعلنا أفضل بكثير، فإننا نتطلع بشدة إلى التعاقد معه».