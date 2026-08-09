أرسنال يتلقى الخسارة الثانية قبل بداية الموسم الجديد

تلقى فريق أرسنال الإنجليزي خسارة ودية جديدة، وذلك بعدما تغلب عليه بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأحد بنتيجة 3 / 2 في بطولة كأس الإمارات الودية التي تسبق انطلاقة الموسم الجديد.

وسجل سامويل إيناسيو هدف التقدم لدورتموند في الدقيقة السابعة، ثم أضاف كونستانتينوس كاريتساس هدفا ثانيا بتسديدة رائعة في الدقيقة 20.

وقلص الفارق لأرسنال إيثان نوانيري في الدقيقة 54، وعزز التقدم من جديد لدورتموند، كواكو جادو في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 69 سجل فيكتور جيوكيريس هدفا ثانيا لأرسنال من ركلة جزاء، ليخسر الفريق الإنجليزي 2 - 3، بعد أيام من خسارته مباراة ودية ضد ريال بيتيس الإسباني بنتيجة 3 - 1.

ويلعب أرسنال يوم الأحد المقبل، مباراة بطولة الدرع الخيرية ضد مانشستر سيتي، في أولى المباريات الرسمية للموسم الجديد، ثم يلاقي الصاعد حديثا كوفنتري سيتي، يوم 21 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

ويخوض فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تجربة ودية أخيرة ضد كومو الإيطالي يوم الأربعاء المُقبل.