عناد أرتيتا يكلف أرسنال 30 مليون جنيه استرليني

أعلن أرسنال رسمياً، السبت، عن التعاقد مع البرازيلي برونو غيمارايش قادماً من نيوكاسل في صفقة وصفتها الأوساط البريطانية بأنها من أميز الصفقات، حيث يمتلك البرازيلي - حسب وصف الصحافة البريطانية - القدرة على منح خط وسط أرسنال المزيد من الحلول ويخفف الضغط كثيراً عن ديكلان رايس، معتبرة أن أرسنال بالفعل نجح في التعاقد مع اللاعب الذي يحتاجه فعلاً.

وحسب المصادر ذاتها فإن الصفقة كلفت أرسنال 75 مليون جنيه استرليني - ما يتجاوز قليلاً 100 مليون دولار - مضيفة أن المفاوضات الشاقة التي خاضها أرسنال مع نيوكاسل انتهت بسلام أخيراً.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها اسم برونو غيمارايش ضمن خيارات أرسنال، حيث إن الفريق كان على وشك التقدم بعرض لضمه عام 2022 عندما كان لاعباً في ليون الفرنسي.

فقد ذكرت مصادر إعلامية أن أيدو المدير الرياضي لأرسنال حينها، وتيم لويس نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي بأرسنال في عام 2022، كانا على قناعة تامة بقدرات اللاعب بل تواصلا مع ليون الفرنسي من أجل التعاقد معه بمبلغ وصل مع الإضافات إلى 45 مليون جنيه استرليني على الرغم من طلب النادي الفرنسي 51 مليون جنيه استرليني وإضافات للتخلي عن لاعب الوسط البرازيلي.

وقالت المصادر نفسها: إن أرتيتا رفض إكمال الصفقة وتمسك برأيه رغم محاولات أيدو ولويس لإقناعه.

الآن وبطلب من أرتيتا نفسه نجح أرسنال في التعاقد مع غيمارايش بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني ليكلف عناد أرتيتا النادي اللندني 30 مليون جنيه استرليني و4 مواسم من دون خدمات غيمارايش.