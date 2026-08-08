صفقة مفاجئة.. أراوخو من برشلونة إلى ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية أن فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم توصل لاتفاق مفاجئ مع برشلونة الإسباني لاستعارة مدافعه رونالد أراوخو.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن صفقة إعارة أراوخو (27 عاماً)، لا تتضمن أحقية شراء، علماً أنه وقع العام الماضي عقداً جديداً مع برشلونة يمتد حتى عام 2031.

وانضم اللاعب الأوروجواياني الدولي إلى فريق برشلونة الثاني في 2018 وتم تصعيده للفريق الأول في 2019.

وسيمثل أراوخو إضافة إلى خيارات أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، في قلب الدفاع بعد رحيل إبراهيما كوناتي لريال مدريد إلى جانب المخاوف المتعلقة بجاهزية المدافع الشاب جيريمي جاكيه (21 عاماً)، الذي لا يزال قليل الخبرة نسبياً.

ولم يخض جاكيه، الذي انضم إلى ليفربول هذا الصيف قادماً من رين، سوى أقل من 100 مباراة على مستوى الفريق الأول خلال مسيرته، كما أنه لم يشارك في أي مباراة ودية استعداداً للموسم الجديد حتى الآن، بعدما غاب عن النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب خضوعه لجراحة في الكتف.

وتعرض جو غوميز لإصابة عضلية في أولى مباريات الفريق الإعدادية للموسم الجديد، بينما لا يزال المدافع الشاب جيوفاني ليوني يتعافى من إصابة في الرباط الصليبي، ليصبح فيرجيل فان دايك، قائد الفريق، هو المدافع الوحيد الجاهز في صفوف ليفربول.

وانضم أراوخو إلى برشلونة من أوروغواي في 2018 وشارك في مباراته الأولى في أكتوبر من العام نفسه، وخاض أكثر من 200 مباراة مع برشلونة.

وتم اختياره لكي يكون أحد قادة الفريق عقب رحيل مارك أندريه تير شتيغن في يناير، ولكنه شارك أساسياً في 11 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي، حيث ابتعد عن كرة القدم لفترة طويلة منذ نوفمبر 2025، حيث تعافى من حالة اكتئاب كشف عنها لاحقاً.