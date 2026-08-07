أنظار أرسنال تتجه إلى باريس بعد فشل صفقة فينسيوس

وجه نادي أرسنال الإنجليزي أنظاره لضم جناح آخر، وذلك بعد فشل صفقة ضم البرازيلي فينسيوس جونيور من ريال مدريد، حيث جدد الأخير عقده حتى عام 2032.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن إدارة أرسنال لم تتوقف عند صفقة فينسيوس وبدأ النادي في التفكير في إيجاد جناح أيسر جديد، ومن بين اللاعبين الذين تراقبهم الإدارة هو برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت أن الصفقة قد تكون معقدة بالنظر إلى دخول ليفربول في المفاوضات أيضاً، بالإضافة إلى شروط باريس سان جيرمان الذي يقيم لاعبه البالغ من العمر 23 عاماً بمبلغ 150 مليون يورو.

ورغم أن خيار باركولا غير مستبعد في أرسنال، فإن هناك خيارات بديلة وضعتها إدارة النادي الإنجليزي ومنها الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، لكن الأخير قد يبقى في الدوري الإسباني، كما أبدى أرسنال اهتمامه مؤخراً بضم السنغالي إيلمان ندياي لاعب إيفرتون.