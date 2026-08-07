بايرن ميونخ يطالب أندية البوندسليغا بالتوسع عالميًا

دعا مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أندية الدوري الأخرى إلى تنظيم المزيد من الجولات الخارجية والانفتاح بشكل أكبر على الأسواق الدولية.

وقال هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قبل المباراة الودية أمام أستون فيلا في هونغ كونغ اليوم الجمعة: «التوسع الدولي ليس مهمة نادٍ واحد، بل هو أمر يجب أن نقوم به جميعًا معًا في الدوري الألماني، وعلى البوندسليغا أيضًا أن تتبنى هذا التوجه بوضوح».

ويقضي بايرن ميونخ حاليًا جولته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، والتي تضمنت أيضًا محطة في كوريا الجنوبية.

وأضاف هاينر: «نحتاج إلى دعم أكثر فاعلية من الدوري الألماني بأكمله، وليس من نادٍ أو اثنين فقط، بل من جميع أندية المسابقة».

وقال روفن كاسبر، الذي انضم إلى النادي رئيسًا لقطاع التسويق والمبيعات في يناير/كانون الثاني الماضي، إن البعض قد ينظر إلى «التوسع الدولي باعتباره مجرد أمر إضافي».

وأضاف: «لكن من وجهة نظرنا، فإن من واجب الجميع الانطلاق إلى مختلف أنحاء العالم».

وتابع كاسبر: «يجب أن يدرك زملاؤنا أننا لسنا وحدنا، ومعنا نادٍ أو اثنان فقط، من يقود مسيرة التوسع الدولي، بل عليهم أيضًا أن يحملوا حقائبهم ويسافروا إلى الخارج، فهذا أمر ضروري، وهو ما لا يحدث بالقدر الكافي حاليًا».

ويتوقع بايرن ميونخ أن تحقق جولته الصيفية الحالية نجاحًا كبيرًا، حيث أكد كاسبر أن حماس الجماهير كان لافتًا، مضيفًا: «حققنا أيضًا رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات المنتجات الرسمية للنادي».