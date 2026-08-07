ليلة لا تُنسى.. محمد صلاح يشعل طرابزون

عاش النجم المصري محمد صلاح ليلة استثنائية لن ينساها خلال حفل تقديم فريق طرابزون سبور التركي للفرعون ، بعدما حظي باستقبال جماهيري كبير في ملعب "بابارا بارك" بمدينة طرابزون، وسط أجواء احتفالية أشعلت المدرجات.

وتفاعل صلاح مع جماهير فريقه الجديد بطريقة لافتة، حيث حرص على توثيق لحظات الاستقبال عبر هاتفه الخاص، بعدما فوجئ بالمشهد الجماهيري المميز خلال ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور.

وشهدت لحظة دخول صلاح إلى أرض الملعب مشهدا مؤثرا، بعدما أضاءت الجماهير أنوار هواتفها في المدرجات، لتصنع لوحة بصرية رائعة رحبت بالنجم المصري الذي يستعد لبدء مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

وظهر صلاح منفردا داخل الملعب مرتديا القميص رقم 10، وسط تصفيق وهتافات الجماهير التي احتشدت لاستقبال اللاعب الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي.

ولم يكتفِ صلاح بمشاهدة الاحتفال، بل شارك الجماهير اللحظة، حيث رفع هاتفه لالتقاط صور للأجواء داخل الملعب، بما في ذلك الألعاب النارية واللافتات التي رفعتها الجماهير احتفاءً بوصوله.

ويأمل نادي طرابزون سبور أن يمنح انضمام محمد صلاح الفريق دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، لما يمتلكه النجم المصري من خبرة واسعة وقدرات هجومية استثنائية اكتسبها خلال سنوات طويلة من المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية. وفي المقابل، يدخل صلاح هذه التجربة الجديدة بطموح كبير لمواصلة مسيرته الناجحة وإثبات قدرته على التألق في أجواء مختلفة، بعدما أصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية والعربية. وتنتظر جماهير طرابزون سبور الكثير من قائد المنتخب المصري، حيث تعقد عليه آمالًا كبيرة لقيادة الفريق وتحقيق النجاحات وإضافة لحظات جديدة لا تُنسى إلى مسيرته.