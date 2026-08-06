صفقة ريال مدريد وديوماندي تعيد كتابة تاريخ الانتقالات

مجتبى فاروق

مرة أخرى تقف كرة القدم أمام رقم يعيد تعريف سوق الانتقالات، مرة جديدة نواجه فيها حالة ربما تكون غير مسبوقة.

تعودنا كل موسم على كسر الأرقام القياسية في الانتقالات، انتقال يزيح آخر عن قمة الأغلى في التاريخ، صفقة تشعل السوق بأموال تصبح حديث عالم كرة القدم إلى فترة ليست بالقصيرة، وربما أحياناً إلى وقت قصير عندما تتوالى الصفقات القياسية، ولكن هذه المرة نقف أمام حالة ربما تكون فريدة بالفعل ومن الصعب أن تتكرر.

قبل أقل من عامين كان واحداً من مجموعة مواهب في أكاديمية دي إم إي، لم يكن يعرف أنه سيصنع التاريخ بهذه الطريقة، فالجناح الإيفواري يان ديوماندي كان حينها يبحث عن مكان في تشكيلة أي نادٍ، ونجحت موهبته في إقناع نادي ليغانيس الإسباني بالتعاقد معه في نوفمبر 2024 مقابل 1.5 مليون يورو، ولكن من هنا تبدأ قصة أخرى قصة ما لم يتوقعه أحد.

انتقال سريع جداً

قبل حتى أن يكمل عاماً في صفوف ليغانيس بل أقل بكثير، وتحديداً في يوليو 2025 دفع لايبزيغ الألماني 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي للاعب ليتحصل على خدماته في قفزة كبيرة في قيمة اللاعب بسوق الانتقالات، إلا أن القفزة الأكبر كانت في الانتظار.

قفزة تاريخية



فقد أعلن ريال مدريد التعاقد مع النجم الإيفواري بعقد طويل الأمد في صفقة أكدت مصادر إعلام إسبانية أنها وصلت إلى 161 مليون يورو ليقفز سعر انتقال ديوماندي من 1.5 مليون يورو إلى 161 مليون يورو في زيادة بنسبة 10,633% من أول عقد له في عالم كرة القدم الاحترافية ليتجاوز بالفعل كل الحالات المشابهة منذ انتقال أنيلكا من أرسنال إلى ريال مدريد، حيث تعاقد أرسنال مع المهاجم الفرنسي مقابل 800 مليون يورو تقريبا، بينما بلغت قيمة انتقاله إلى ريال مدريد 37 مليون يورو في مضاعفة وصلت إلى 44 مرة من قيمة عقده الأول في عالم الانتقالات، وأتت بعدها صفقات عرفت مضاعفة الأرقام في الصفقات الاحترافية والقيمة السوقية لكنها لم تصل إلى هذه النسبة.

نماذج في الطريق

من أبرز الصفقات التي تضاعفت فيها قيمة اللاعب في الانتقال صفقة انتقال انتوني مارسيال الذي انتقل من ليون إلى موناكو مقابل 5 ملايين يورو لينتقل بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد مقابل 80 مليون يورو بالحوافز، كما كانت مميزة أيضاً صفقة انتقال ديمبلي من رين إلى دورتموند الذي دفع 35 مليون يورو، بينما دفع برشلونة 148 مليون يورو لضمان ضم الفرنسي إلى صفوفه من النادي الألماني.

نماذج عدة عرفتها كرة القدم العالمية، ولكنها المرة الأولى التي تتضاعف فيها قيمة انتقال لاعب بنسبة 10,633% خلال أقل من عامين على أول عقد احترافي له.